فاس: توقيف ملتح وبحوزته شفرات حادة وأسلحة بيضاء

هبة بريس -

تمكنت عناصر الأمن العمومي التابعة لولاية أمن فاس، مساء يوم السبت، من توقيف شخص تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وهو متلبس بحيازة شفرات حادة وأسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد أمن الأشخاص والممتلكات.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه على مستوى ساحة بوجلود بالقرب من حي البطحاء، بإرشاد من أحد المواطنين الذي اشتبه في سلوكاته المضطربة، وهو البلاغ الذي تعاملت معه عناصر الشرطة بجدية وقامت بالتدخل الفوري، مما مكن من توقيف المشتبه فيه وهو متلبس بحيازة خمس أدوات حادة مطلية بلون قاتم، وهي عبارة عن شفرتين ومدية وسكينين صغيرين قابلين للطي.

وأضاف المصدر أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات القضية، بينما تم نقل الشخص الموقوف إلى قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى من أجل إخضاعه لخبرة طبية للتحقق من وضعه العقلي

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