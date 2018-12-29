من زنزانته ..الزفزافي يدعو الى مسيرة تضامن مع المرأة “الريفية”.

هبة بريس – الرباط

دعا قائد ما يسمى بـ”حراك الريف” ناصر الزفزافي من داخل زنزانته بسجن عكاشة في المغرب، إلى تنظيم مسيرة تضامنية مع المرأة الريفية، مشيدا بالدور الذي لعبته النساء إبان الحراك.

وقال الزفزافي في رسالة شفوية نقلها عنه والده : “إيمانا منا بأن المرأة الريفية الحرة هي العمود الفقري للحراك الشعبي بالريف وأوروبا من حقها مشاركة الرجل في كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الملف الحقوقي ورفع الحصار الأمني على ريفنا، فإنني أدعو بفخر واعتزاز عموم أبناء وبنات الريف ، رجالا ونساء، شبانا وشابات، أطفالا وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، لرد الاعتبار للمرأة الريفية عبر مسيرة حاشدة وقوية تكون الأضخم عددا والأرقى شكلا تليق بمهامها، بعنوان: المرأة الريفية خط أحمر”.

وتابع الزفزافي في رسالته: “بهذه المناسبة العظيمة، أدعو جميع المناضلين والمناضلات، وكل من له غيرة حقيقية على شرف نسائنا وكرامتهن، إلى المشاركة في هذه المسيرة يوم 16 فبراير المقبل بمدينة بروكسيل البلجيكية، حتى نظهر للعالم أننا لن نتهاون في الدفاع عن نسائنا من أي اعتداء أو هجوم يمس بسمعتها أو يقلل من قيمتها”.

واردف قائلا: “ألتمس من كل المشاركين والمشاركات حمل كل واحد وواحدة على حدة بالون مكتوب عليه بكل لغات العالم مطلب من المطالب المتضمنة في الملف الحقوقي، مع إطلاقها، لعله يستجيب من في السماء بعدما رفضوا من في الأرض الاستجابة لمطالبهم”.

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