رجل يدهس مجموعة من المارة بسيارته ويصيب خمسة بألمانيا

هبة بريس- وكالات

أفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية بأن رجلا دهس بسيارته مجموعة من المارة في منطقة حي الوسط في العاصمة برلين في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت 29 دجنبر ، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص بجروح. وأوضحت قوات الإطفاء أن حالة ثلاثة من المصابين، على الأقل، خطيرة، بينهم سيدة في الـ 28 عاما.

وذكرت أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى. وعلى العكس من المعلومات الأولية، فإن قائد السيارة لم يكن مخمورا، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم الشرطة، والتي أضافت أنه لا توجد في الوقت الراهن دلائل على أن الرجل كان تحت تأثير المخدرات أو أي عقاقير، وقالت إنه تم سحب عينة من دمه لتحليلها.

وتابعت المتحدثة أن سبب الحادث غير واضح تماما حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة. وقالت إنه يتعين سؤال العديد من الشهود كما أن من المتوقع أن يتم إعداد تقرير فني. كما لم تكشف الشرطة عن هويته.

كما صرحت المتحدثة أنه لا شيء يشير في الوقت الراهن إلى أن ما حدث كان هجوما وأضافت أن كل الأمور تدل على أن الواقعة كانت حادثا. وكان متحدث باسم الشرطة ذكر أن الرجل انحرف عن مسار الطريق إلى رصيف المشاة وصدم المارة، وكان يُعْتَقَد أن السائق مخمور.