الجماني :”رسالتي الى من يهمه الأمر ..والحزب سُيّر على طريقة الابطال الخارقين”!

هبة بريس – الرباط

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، سيد ابراهيم الجماني ، رسالة عبر صفحته الرسيمة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ، عنونها ب “رسالة الى من يهمه الأمر” .

وكتب الجماني في تدوينة :”في البداية أود التوضيح أنني لست مع السيد بن شماس ولست مع المجموعة الأخرى ، ولكني مع الأمل اللذي امنت به قبيل انتخابات سنة 2009 ..وقد آمنت انا وكثير من مناضلي الحزب بأن لدينا فرصة لتغيير وضع البلاد الي الافضل وتحريك شعور المواطن نحو الجانب المضي من الطريق ، الحزب في نظري آنذاك كان هو سفينة النجاة الحقيقية كان هو نقطة الضؤ التي ستخرجنا من النفق المظلم .”.

وأضاف الجماني أن الحزب نجح في إبانه في تحريك المشهد السياسي وخلق نقاش على مستوى الأحزاب من متوجس إلى خائف إلى حاقد بل الى رافض و أعطى نفس جديد للمواطن العادى للانخراط فى العمل السياسي من خلال النقاش الواسع الذى واكب وصول الوافد الجديد ومن خلال الازدياد الملاحظ للمشاركة في المحطات الانتخابية الاحقة حسب تعبيره .

وأردف الجماني :” فنحن لم ننجح في بعض المهام ولعل أهمها تصدر المشهد السياسي وقيادة الحكومة بالرغم من المجهودات الجبارة والظروف الاستثنائية التى أتيحت للحزب . ولنكن صرحاء فإن من أهم الأسباب لهذا الفشل هو تسيير الحزب على طريقة سلسة رسوم الابطال الخارقين ولا داعى للشرح اكثر هنا لان ما يهمنا هو ما يضمن لنا الاستمرار في العمل المشترك نحو المستقبل الافضل ، لافتا الى أن الحزب ليس ملك لاي احد ولا لأي مجموعة أو طائفة بل هو ملك لجميع المناضلين و المناضلات وللمغاربة جميعا ..”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1