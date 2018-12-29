أمن مكناس يطيح بعصابة استدرجت أشخاصا عن طريق فتاة

هبة بريس -

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة بالعنف والاختطاف والاحتجاز.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم الأربعة، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، عمدوا إلى استدراج الضحية عن طريق الفتاة، قبل أن يقوموا باحتجازه ونقله تحت التهديد إلى ضواحي مدينة مكناس، وهناك عمدوا إلى تجريده من سيارته الخاصة وممتلكاته الشخصية.

وقد أسفرت عمليات البحث والتفتيش -يضيف البلاغ – عن استرجاع السيارة المسروقة، وضبط أسلحة بيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع يشتبه في استخدامها في اقتراف السرقة، كما تم ضبط أختام في اسم شركة خاصة ومنقولات يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1