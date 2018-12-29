“نزهة المسارية” ..حكاية ممتهنة “تهريب معيشي” انتحرت وبقيت معلقة لدقائق أمام أعين أبنائها

نُشر بتاريخ :  2018-12-29 - 17:20
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

صدمة كبيرة تلك التي خلفها خبر انتحار سيدة تدعى “نزهة المسارية” ، أمس السبت 28 دجنبر باحدى غرف منزل أسرتها الكائن بحي “الفقيه” بمدينة الفنيدق شمال المملكة .
الهالكة التي عرفت بحسب مصادر محلية من مدينة الفنيدق ، بامتهانها للتهريب المعيشي بين المغرب وسبتة السليبة ، أقدمت على شنق نفسها بغرفة منزلها الكائن بالمنطقة المذكورة في ظروف وصفت بالغامضة .
شهود عيان أكدوا أن الهالكة بقيت معلقة لدقائق أمام أعين أبنائها وهم شابتبن في مقتبل العمر ، واضعة بذلك حدا لحياتها بطريقة مأساوية خلفت حالة من الحزن والصدمة ببن أقاربها وجيرانها ، خاصة أن الهالكة عرفت بكفاحها ونضالها من أجل لقمة العيش بمعبر باب سبتة بعد وفاة زوجها منذ سنين طويلة .
وقد حلت المصالح الامنية بعين المكان مباشرة بعد اخطارها بالواقعة وقامت بفتح تحقيق  ، قبل أن يتم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات لاخضاعها للتشريح الطبي .

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تعليق واحد

  1. جمال

    في 17:40

    هاد هم النساء الشريفات الدين يستحقن وسام الأحرار لم تريد بيع شرفها ليس الشيخات الي شبعو حشاكم

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