استئنافية طنجة تدين شخصا بالسجن النافذ بتهمة اغتصاب زوجته

اس.بويعقوبي – هبة بريس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة ادانة رجل يبلغ من العمر 25 سنة، وينحدر من مدينة العرائش، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع تعويض لفائدة الزوجة المشتكية حدد في 30 ألف درهم، بعدما اتهمته باغتصابها وفض بكارتها بالقوة.

وجاء حكم هيئة المحكمة بعدما استمعت للزوجة الضحية، التي سردت أمام الهيأة الممارسات التي كان يعمد إليها زوجها المتهم لتحقيق رغباته الجنسية، مبرزة أنه كان يمارس الجنس عليها دون رضاها، لا سيما في الليلة التي فض فيها بكارتها بالعنف خارج القواعد المتعارف عليها، وهو ما أكده دفاعها الذي أدلى بشهادة طبية تثبت تعرضها للعنف الجنسي.

واستحسنت جهات حقوقية قرار المحكمة الذي يعد انتصارا للنساء ضحايا العنف الأسري ، معتبرين أن ممارسة الجنس على الزوجة دون رضاها يعد مسا بحقوق الانسان .

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