السعودية.. توقيف 25 مصريا وترحيلهم إلى بلادهم

هبة بريس - وكالات

وصل مطار القاهرة الدولي، 25 مصريا قادمين من المملكة العربية السعودية، بعد إقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط الإقامة والعمل بالمملكة.

ووفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية أكد مصدر بالمطار، بأن 18 من المرحلين وصلوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، كما وصل 7 مرحلين آخرين على متن الطائرة المصرية القادمة من الرياض.

وأقر المرحلون في المناقشات التي جرت معهم، أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.

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