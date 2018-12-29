مختل عقلي يقتحم مسجدا ويهاجم المصلين ب”سكين” بامزورن

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة إمزورن، منتصف نهار اليوم السبت 29 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه كان قد عرض أحد المصلين بمسجد الإمام مالك لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض بدون سبب ظاهر أو منطقي، متسببا له في جروح طفيفة، قبل أن يتلفظ بعبارات غير مفهومة ويدخل في حالة اندفاع قوية، وهو الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة وتوقيفه وكذا حجز السكين المستعمل في الاعتداء.

وقد تم فتح بحث قضائي مع الشخص الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد خلفيات وملابسات هذا الحادث، والتثبت من طبيعة الإصابات المسجلة، فضلا عن التحقق من الوضعية العقلية والنفسية للمشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذا الاعتداء

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