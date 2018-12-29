يهم السائقين .. الطرق السيارة توصيكم خلال عطلة نهاية السنة

هبة بريس - الرباط

أوصت شركة الطرق السيارة بالمغرب، مستعملي الطريق، بمجموعة من الإجراءات تفاديا للازدحام، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية السنة.

وأوضحت شركة الطرق السيارة أن وتيرة السير، سترتفع، نهاية الأسبوع بعد الزال خاصة يوم السبت، كما سترتفع يوم الثلاثاء فاتح يناير 2019 من الرابعة بعد الزوال، وإلى الساعة العاشرة ليلا، بالتزامن مع العودة من العطلة.

وأوصت الشركة مستعملي الطرق السيارة، تنظيم تنقلاتهم قبل السفر من خلال تحميل تطبيق “ADM TRFIC” للإطلاع على أحوال الطريق، كما أصت باختيار”TAG jawaz” من أجل المرور بانسيابية وراحة وأمان.

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