إدانة دولية وعربية لتفجير الجيزة في مصر

هبة بريس - وكالات

دانت الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع على حافلة سياحية في الجيزة بمصر، وأعربت الخارجية الأميركية عن تعازيها لعائلات الضحايا ودعائها بالشفاء للجرحى.

كما دانت الإمارات التفجير الإرهابي الآثم، وأكدت وقوفها مع مصر حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب الذي يسعى للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية ومسيرتها التنموية.

وأعرب البيان عن تعازي الإمارات لمصر الشقيقة حكومة وشعبا ولأسر ضحايا هذا العدوان متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي الرياض، أكد مصدر في وزارة الخارجية إدانة السعودية الشديدة للانفجار الذي استهدف الحافلة، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

كما دانت البحرين بشدة الانفجار الإرهابي، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية الآثمة.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث الانفجار.

وأكد أمير الكويت – خلال البرقية – أن الحادث يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة.

وكانت السلطات المصرية قد قالت إن ثلاثة سياح فيتناميين ومرشدا سياحيا مصريا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور الحافلة السياحية التي كانت تقلهم على بعد أقل من أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

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