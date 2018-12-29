أكادير.. توقيف 3 متشردين ضمنهم فتاة تورطوا في جريمة قتل

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، صباح اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والتشرد وتبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن شخصين وفتاة يعيشون حالة التشرد كانوا يتناولون المشروبات الكحولية بغابة مجاورة لدوار أغرود بضواحي أكادير، قبل أن يدخلوا في خلاف مع شخصين آخرين كانا تحت تأثير التخدير ويعيشان بدورهما بدون سكن قار، حيث تطور الخلاف بينهما إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء نجم عنها وفاة شخصين من المتشاجرين بسبب تعرضهما لطعنات مميتة.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف الفتاة وشخصين ممن شاركا في عملية تبادل الضرب والجرح المفضي إلى الموت، كما تم حجز الأسلحة البيضاء التي استعملت في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم إيداع جثثي الهالكين بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع ملابسات وظروف هذه القضية

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