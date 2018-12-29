صحيفة: المغرب سيعرض على اسبانيا تنظيم “مونديال 2030” بمراكش

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة اسبانية، أن المغرب يستعد لطلب القيام بملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال لتنظيم “مونديال 2030” بمراكش.

وذكرت صحيفة “بي سبروت” المتخصصة في الرياضة، أن المغرب سيعرض على الجارة الشمالية تنظيم المونديال بشكل مشترك، خلال اجتماع “الفيفا” المنتظر عقده شهر يناير القادم بمدينة مراكش.

هذا ويشار الى أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، تقدم بطلب رسمي للمغرب لتقديم ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال لاحتضان مونديال 2030.

وطلب رئيس الحكومة الاسباني، خلال زيارته الأخيرة للمغرب، من الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي كان في استقباله، تقديم ملف مشترك لاحتضان كأس العالم 2030.

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