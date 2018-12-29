بلاغ: أزيد من 156 ألف مترشح اجتازوا مباراة توظيف الأساتذة

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم السبت الماضي بلغ 156 ألف و582 مترشحة ومترشحا، يتبارون على 15 ألف منصبا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ ان الاختبارات ” مرت في أجواء جيدة،وذلك بفضل إحكام كل العمليات المرتبطة بتنظيم هذه المباريات وبانخراط جميع الفاعلين التربويين بجد ومسؤولية”، مشيرة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبأت “190 إطارا اعتكفوا لمدة 10 أيام للسهر على عمليات الاستنساخ والطبع، كما خصصت لإجرائها 6525 قاعة بمؤسسات التعليم الابتدائي، و2844 بالثانوي وكلفت 456 رئيسا للإشراف على المراكز التي احتضنت هذه المباريات”.

كما وفرت لهذا الاستحقاق الهام طاقم حراسة يتكون من 28416 إطار او 402 مراقب جودة الإجراء، وكذا طاقما إداريا مكونا من1794 إطارا، تضيف الوزارة، مشيرة إلى أن عملية التصحيح انطلقت صبيحة يوم الاثنين 25 دجنبر ب 84 مركزا للتصحيح، وستتواصل إلى غاية فاتح يناير2019، وذلك بمشاركة 3680مصححة ومصححا، والإعلان عن النتائج سيكون يوم 3 يناير.

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