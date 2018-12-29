عقب انفجار الحافلة .. مقتل 40 إرهابيا بمداهمات بمصر

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، مقتل عشرات الإرهابيين في مداهمات لقوات الأمن ضد أوكارهم في محافظتي الجيزة، بالقرب من العاصمة، وشمال سيناء (شمال شرقي البلاد)، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على حادث انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقل سياح فيتنامين، على بعد أقل من أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

وذكر بيان للداخلية أنه تم “توجيه ضربات أمنية ومداهمة أوكار عناصر إرهابية في محافظتي الجيزة وشمال سيناء بعد توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيد سلسلة من العمليات العدائية”.

وبحسب البيان فإن العناصر الإرهابية كانت “تستهدف مؤسسات الدولة الاقتصادية، ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة، ودور العبادة المسيحية”.

وعثرت القوات الأمنية “بحوزة الإرهابيين على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة، وأدوات ومواد تصنيع متفجرات”.

ويأتي الإعلان عن المداهمات بعد أقل من 24 ساعة على حادت انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقل سياح فيتنامين على بعد أقل من أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

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