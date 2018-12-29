مناوشات بين سائق حافلة وراكب تؤدي الى حادث مروري بأولاد الطيب بفاس

عبد الكريم محياوي- هبة بريس

وقعت صباح هذا اليوم السبت 29 دجنبر 2018 حوالي الساعة السابعة صباحا حادث مروري بأولاد الطيب حيث اصطدمت حافلة للنقل الحضري كان على متنها 18 راكبا مع شاحنة لنقل البضائع أسفرت إصابة 13 شخص .

وتعود اسباب الحادث وفق المعلومات الاولية التي استقتها هبة من موقع الحادث والمعاينة، أن الحافلة التي تؤمن النقل بين عين الشكاك وفاس بالخط 44 كانت في طريقها نحو فاس، وبسبب مناوشات تلاسنية بين أحد الركاب مع سائق الحافلة ، فقد هذا الاخير التركيز في السياقة ليرتطم بشاحنة لنقل البضائع كانت متوقفة على جنبات الطريق مما ادى الى حادث مروري اسفر عن خسائر مادية في الحافلة على مستوى واجهتها الامامية من جهة اليمين وإصابة 13 شخص تم نقلهم المستشفى لتلقي العلاجات والاسعافات الضرورية.

هذا وقد هرعت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية لمعاينة الحادث واتخاذ اللازم.

هذا وبناء على المعاينة التي قامت بها الجهات المختصة تبين من أن الحالة الميكانيكية للحافلة جيدة جدا.

وسنعود لتفاصل في وقت لاحق

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0