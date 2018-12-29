غاريدو يسارع الوقت لتجهيز نجميه لمباراة “الديربي”

هبة سبور – شفيق عنوري

يسارع الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، الوقت من أجل تجهيز نجمي الفريق، العائدان من الإصابة، لمباراة الديربي أمام الوداد.

ويتعلق الأمر بكل من الليبي سند الورفلي، والمغربي عبد الإله الحافيظي، اللذان يشكلان عنصرين أساسين ضمن تشكيلة “النسور الخضر”.

وكان الورفلي والحافيظي قد عادا لتوهما من الإصابة التي أبعدتهما عن مباريات الفريق الأخيرة.

ويمني غاريدو النفس في عدم تعرض أي لاعب من الرجاء للإصابة من أجل دخول الديربي بتشكيلة مكتملة.

يشار إلى أن لقاء الديربي، سيجرى في ال6 من يناير المقبل، على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش

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