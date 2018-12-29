أمن تارودانت يعتقل “كراب” وبحوزته 300 قنينة خمر معدة للبيع

محمد ضباش - هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتارودانت، ليلة الخميس 27 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وجرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، إثر عملية مراقبة وترصد، مكنت من ضبطه وبحوزته كمية من الخمور كان يعتزم ترويجها، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكنه عن حجز ما يناهز 300 قنينة من مختلف أنواع الخمور، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من عملية ترويجها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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