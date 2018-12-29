هزة أرضية في عرض سواحل إقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفزياء أنه تم، ليلة الجمعة السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر في عرض بحر إقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض البحر على بعد 33 كلم من مدينة الدريوش، وقعت على الساعة الواحدة ليلا و41 دقيقة و25 ثانية (غرينتش +1).

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة كانت على عمق 15 كلم عند التقاء خط العرض 35.55 درجة شمالا وخط الطول 3.58 درجة غربا.

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