صادم .. تونسي يذبح والدته وشقيقاته ثم يحرقهن!

هبة بريس - وكالات

عثرت الشرطة التونسية أمس الجمعة على 4 جثث متفحمة تعود لأم وبناتها تعرضن للذبح ثم الحرق، في منطقة وادي الليل من ولاية منوبة.

ونقلت صحيفة “الشروق” المحلية عن مصادر مطلعة قولها إن حريقا نشب بمنزل كائن بحي الأنس في معتمدية وادي الليل أتت خلاله النيران على كامل محتوياته.

وأصيبت صاحبة المنزل وعمرها 60 سنة رفقة بناتها الثلاث، أعمارهن 23 و 25 و 30 سنة، بحروق بليغة كانت سببا في وفاتهن على عين المكان، بالإضافة إلى تعرضهن للطعن والذبح.

وأضافت المصادر أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الجريمة، فيما وجهت مبدئيا أصابع الاتهام للابن بعد القبض على الأب والتحقيق معه.

من جهته، أفاد الناطق باسم الحرس الوطني، حسام الجبابلي، في تصريح لراديو “موزاييك” اليوم السبت، أن دورية تابعة لمركز الحرس البحري تمكنت من القبض على المشتبه به في تنفيذ الجريمة على حافة البحر في منطقة العقلة بمدينة جرجيس.

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