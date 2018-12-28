خطيب جمعة :سحب واشنطن قواتها من سوريا إشعار بهزيمة أمريكا

هبة بريس ـ وكالات

وصف خطيب الجمعة في طهران، آية الله أحمد خاتمي، انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، بأنه مظهر من مظاهر الهزائم التي تُمنَي بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خاتمي: إنّ استقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه جاء في هذا الصدد وإنّ ذروة ما يجري في هذا الشأن بات متمثلاً في فتح من أغلقوا أبواب سفاراتهم في سوريا تملقا لأمريكا، مشيراً في ذلك إلى إعادة هذه الدول فتح سفاراتها لدى دمشق مرة ثانية، موضحاً بأنّ هذه العودة دلالة على انتصار المقاومة.

و أشار الخطيب، إلى الزيارة السرية والخفية التي قام بها ترامب لمدة أربع ساعات إلى العراق وهبوطه في قاعدة عين الأسد العسكرية بطائرة مُطفأة الأضواء، معتبراً هذا النوع من السلوك المتخفي لترامب باعثاً للتفكير.

وفي سياق آخر قدّم خطيب جمعة طهران التهاني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، مؤكداً على الاحترام البالغ الذي “يكنُّه الشيعة والسنة للمسيح عيسى عليه السلام”.

وطالب خاتمي المسيحيين بإعلان التبرّؤ من الولايات المتحدة بأعلى صوت ممكن وإطلاق هتاف الموت لأمريكا.

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