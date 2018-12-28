ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء على حافلة سياحية في مصر

هبة بريس ـ وكالات

ارتفعت حصيلة الاعتداء الذي استهدف اليوم الجمعة حافلة سياحية بالجيزة (مصر)، إلى ثلاثة قتلى، بعد وفاة مرشد سياحي مصري، متأثرا بجراح أصيب بها، وفق ما أعلن عن ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ووقع الحادث حينما انفجرت عبوة ناسفة تزامنا مع مرور حافلة سياحية، بالقرب من منطقة الاهرامات، ما خلف مقتل سائحين فيتناميين في الحال وإصابة 10 آخرين.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، إن الحافلة لم تحترم مسارها الذي كان يتعين أن تسلكه.

ووصف مدبولي الحاث ب “المؤسف” وقال “لا توجد دولة في العالم تضمن أنها آمنة بنسبة مائة بالمائة”.

وأكد أن مختلف السطات تقوم بجهود كبيرة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

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