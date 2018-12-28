سميرة سعيد تفتتح عام 2019 بالحديث عن الحب (فيديو)

هبة بريس

قررت المطربة المغربية، سميرة سعيد، أن تعايد على جمهورها، بمناسبة حلول العام الجديد 2019، بطريقة مختلفة.

وجاءت معايدة سميرة سعيد، في صورة كليبها الغنائي الجديد “اللي بينا”، الذي طرحته أمس الجمعة، على مختلف قنواتها للتواصل الاجتماعي.

وقالت سميرة سعيد، التي تخطت الخمسين من عمرها، لجمهورها، أنها رغبت في أن تبدأ العام الجديد “بأغنية فيها كم من البهجة والفرحة والابتسامة والتصالح والحب.. سنة حلوة علينا جميعا.. شكر خاص لكل فريق العمل اللي شارك في هذه المعايدة”.

وأغنية “اللي بينا” من كلمات الشاعر الغنائي هشام صادق وألحان وتوزيع موسيقي محسن تيزاف.

ويذكر أن سميرة سعيد طرحت النسخة الصوتية من أغنية “اللي بينا”، قبل 3 سنوات.