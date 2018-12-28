فاس..حريق مهول يأتي على سوق شعبي (فيديو )

ع محياوي ـ هبة بريس

شب حريق مهول زوال اليوم الجمعة 28 دجنبر الجاري، بأكشاك للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي باب الخوخة منطقة باب الفتوح في ظروف غامضة .

الحريق ألحق خسائر مادية جسيمة بعدد من الأكشاك التي انتقلت إليها ألسنة النيران اذ جرى إخماد الحريق بعد تدخل عناصر مصالح الوقاية المدنية، فيما لم يخلف الحادث إصابات بشرية.

و فور علمهم بالخبر ، حلت مختلف السلطات الأمنية و المحلية للقيام بالمتعين بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، و فتحت تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات إندلاع الحريق.

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