فاس..حريق مهول يأتي على سوق شعبي (فيديو )

نُشر بتاريخ :  2018-12-28 - 19:53
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ع محياوي ـ هبة بريس

شب حريق مهول زوال اليوم الجمعة 28 دجنبر الجاري، بأكشاك للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي باب الخوخة منطقة باب الفتوح في ظروف غامضة .

الحريق ألحق خسائر مادية جسيمة بعدد من الأكشاك التي انتقلت إليها ألسنة النيران اذ جرى إخماد الحريق بعد تدخل عناصر مصالح الوقاية المدنية، فيما لم يخلف الحادث إصابات بشرية.

 و فور علمهم بالخبر ، حلت مختلف السلطات الأمنية و المحلية للقيام بالمتعين بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، و فتحت تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات إندلاع الحريق.

 

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