فاس..حريق مهول يأتي على سوق شعبي (فيديو )

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ع محياوي ـ هبة بريس
شب حريق مهول زوال اليوم الجمعة 28 دجنبر الجاري، بأكشاك للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي باب الخوخة منطقة باب الفتوح في ظروف غامضة .
الحريق ألحق خسائر مادية جسيمة بعدد من الأكشاك التي انتقلت إليها ألسنة النيران اذ جرى إخماد الحريق بعد تدخل عناصر مصالح الوقاية المدنية، فيما لم يخلف الحادث إصابات بشرية.
و فور علمهم بالخبر ، حلت مختلف السلطات الأمنية و المحلية للقيام بالمتعين بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، و فتحت تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات إندلاع الحريق.
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