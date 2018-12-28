مصر: مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين إثر تفجير حافلة سياحية ( صورة )

نُشر بتاريخ :  2018-12-28 - 18:27
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن انفجار عبوة ناسفة خلف حافلة سياحية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وتابعت الداخلية في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إنه “بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالي الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح “فيتناميي الجنسية” مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة “مصريي الجنسية.

وأكدت الوزارة انتقال الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وجاري استكمال عمليات الفحص، وكانت الحافلة السياحية تقل 14 سائحا فيتناميا.

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