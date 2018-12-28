خارج رقابة السلطة ..سياح يبيتون فوق الاسطح بأكادير ” صور”

نُشر بتاريخ :  2018-12-28 - 16:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد جريمة مراكش البشعة، لم تنتبه السلطات بأكادير، الى عدد من السياح الاجانب، باتو يستغلون ” الاسطح” للمبيث، عبر وضع خيم صغيرة، في وضع يعرضهم للخطر، ويعرض السلطات الى موقف حرج كلما وقع إعتداء.

الصور التي حصلت عليها ” هبة بريس” يظهر من خلالها أجانب، وهم يجمعون ” خيمتهم” فوق سطح مبنى يتواجد بالقرب من مقر بلدية أكادير وساحة الأمل.

الوضع كذلك بحسب مصادرنا، شجع عدد من الشبان المغاربة، المبيث فوق نفس الاسطح، في حين أن سلطات أكادير لم تنتبه لهذه الظاهرة التي تشكل خطرا على مرتكبيها والقطاع السياحي بالمدينة .

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تعليق واحد

  1. rabat

    في 16:57

    السياح الحازقين، والله لا خير في هذه السياح الرخيصة، حتى ان منهم من يستعطف الناس مقابل دريهمات،

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