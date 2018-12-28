أمن أولاد تايمة يعتقل عصابة لترويج “القرقوبي” ضمنها تلميذين

محمد ضباش - هبة بريس

أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بمنطقة أولاد تايمة في إقليم تارودانت، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر أمني، أن اعتقال اثنين من المشتبه فيهم، وهما تلميذين، تم إثر مداهمة مقهى بشارع محمد الخامس وسط المدينة، حيث عثر بحوزتهما على كمية من الأقراص المهلوسة يعملان على ترويجها بعين المكان، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها من توقيف مزودهما بهذه الممنوعات.

و أضاف المصدر، أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل محل سكنى المعني بالأمر، أسفرت عن حجز 150 قرصا طبيا مخدرا من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى مجموعة من الوصفات الطبية التي يستعملها في اقتناء هذه الأدوية من الصيدليات، مُشيراً إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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