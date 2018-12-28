شهادة الإيزو الرابعة لنظام إدارة الجودة في المعهد الوطني للصحة

هبة بريس

حصل المعهد الوطني للصحة (INH) التابع لوزارة الصحة للسنة الرابعة على التوالي على شهادة الإيزو لنظام إدارة الجودة.

وقد تم منح هذه الشهادة وفقًا للمعايير الدولية من قبل الجمعية الإسبانية للمعايير (AENOR).

للإشارة، فقد تمكن المعهد من إرساء نظام إدارة الجودة في مختبراته للتحاليل الطبية والبيئية منذ سنة 2015، وبالإضافة إلى المصلحة الإدارية، ومكتب المختبرات ومركز الفرز وأخد العينات، تم اعتماد 25 مختبراً.

والجدير بالذكر أن تجديد شهادة المعهد في سنة 2018 كان يتعلق أساسًا بالانتقال من مطابقة نظام إدارة الجودة لمعيارالإيزو 9001 نسخة 2008 إلى نسخته الجديدة لسنة 2015. ويشكل اعتماد نهج “المخاطر” المفهومَ الجديدَ المطلوب من قبل هذه النسخة الأخيرة لتحقيق الكفاءة.

وهكذا، فإن انخراط المعهد في دينامية التحسين المستمر التي تُدمِج نهج “المخاطر” يسمح له بأن يكون سباقا في مواجهة الظروف والطوارئ واغتنام الفرص لتجاوزها.

كما أن تحديد المخاطر والفرص من خلال وضع خرائط مخاطر محددة لكل نشاط، مَكّن المعهد من تنفيذ الإجراءات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الخارجية والداخلية واحتياجات وانتظارات الأطراف المعنية.

وتعكس هذه الشهادة الرابعة، إرادة موظفي المعهد الوطني للصحة لجعل إدارة الجودة رافعة أساسية للنجاعة.

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