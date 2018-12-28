تركي آل الشيخ يبدأ مهمته الجديدة من مصر

نُشر بتاريخ :  2018-12-28 - 15:02
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هبة بريس - وكالات

أعلن تركي آل الشيخ، الرئيس الجديد للهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن مخططه “الترفيهي” الجديد الذي سينطلق من مصر.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أعفى آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكلفه بمنصب رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وفي تعليقه الأول على التعيين الجديد، أعلن تركي آل الشيخ أنه سيبدأ مهمته الجديدة من مصر، في منتصف شهر يناير المقبل.

وتابع آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “سأقوم في منتصف شهر يناير القادم إن شاء الله بعدة زيارات خارجية، أبدأها بمصر العزيزة لتوقيع عدة اتفاقيات للترفيه، تشمل مسرحيات وحفلات”.

وأضاف: “سأقوم بعدها بزيارة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال، للاتفاق على فعاليات ترفيهية”.

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