بونو يتحدث عن حظوظ “الأسود” في كأس الأمم الإفريقية

نُشر بتاريخ :  2018-12-28 - 14:00
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هبة سبور – شفيق عنوري

تحدث الدولي المغربي وحارس مرمى خيرونا الإسباني، ياسين بونو، عن حظوظ “الأسود” في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال بونو في حوار مع موقع “جول دوت كوم”، : إن المغرب يمتلك منخبا قويا ولاعبين جيدين، إضافة إلى مدرب على أعلى مستوى”.

وأضاف بونو، “المنتخب المغربي سيدخل البطولة من أجل المنافسة على اللقب”، مسترسلا “بالرغم من أن المنافسات لم تكون سهلة في ظل تواجد عدة منتخبات قوية”.

يشار إلى أن حارس خيرونا، ضمن مكانا أساسيا مع المنتخب المغربي بعد تألقه في الأونة الأخيرة.

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