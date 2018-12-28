سيدينو يعتذر لأعضاء جهة سوس ماسة عن تصريحاته السابقة

أحمد وزروتي: هبة بريس

قدم الحبيب سيدينو اعتذارا شفويا لأعضاء جهة سوس ماسة خلال الاجتماع الذي جمعه بأعضاء اللجنة الإجتماعية بمجلس الجهة في حضور كل من رؤساء العصب الخمسة بأكادير.

جاء ذلك، بعد الخرجة التي أثارت الكثير من اللغط وأسالت الكثير من المداد في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عبر فيها الحبيب سيدينو عن الوضعية الكارثية لمالية فريق حسنية أكادير.

وسبق لسيدينو في أحد البرامج الإذاعية، أن أكد أن خزينة الفريق فارغة تماما، وبأن الأعضاء يتحملون عبئ الفريق إلى حد الآن، وبأن شركة إفريقيا هي الوحيدة التي تلتزم بدفع مساعداتها للحسنية.

هذا وقد أسرت مصادر لهبة بريس أن سيدينو أكد لأعضاء الجهة أنه لا يقصد المجالس المنتخبة بقوله السابق عن حرمان الفريق من الدعم، وبأنه يقصد شركات كبيرة بأكادير لا تدعم الفريق.

واعتذر سيدينو من أعضاء الجهة، حسب ذات المصادر، إن كان تصريحه قد تم فهمه خطأ من طرف البعض.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الجهة خصص هذه السنة مبلغ 700 مليون سنتيم كدعم لحسنية أكادير بعد أن كان يمنحها فقط 500 مليون سنتيم في السنوات السابقة.

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