العثور على فتاة مقطوعة الرأس بواد افران .. الجاني “راعي غنم”

هبة بريس

ع محياوي – هبة بريس

عاشت جماعة واد افران إقليم افران ، استنفارا أمنيا غير مسبوق، إثر العثور، صباح اليوم الجمعة ، على جثة فتاة من مواليد 1994 مقطوعة الرأس بالجماعة القروية واد افران.

و فور علمهم بالخبر حلت إلى عين مكان الحادث، مختلف الأجهزة الأمنية بما فيها عامل إقليم افران و رئيس قسم الشؤون العامة و القائد الجهوي للدرك الملكي بمكناس و الشرطة العلمية و التقنية لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذه الجريمة الشنعاء .

هذا وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع ، ليتضح أثناء البحث الذي جرى بعين المكان ، أن الجاني ما هو إلا راعي غنم بالمنطقة كانت على علاقة غير شرعية معه ، وسبق لها أن طلقت من شخص و لها بنت معه كان قد تزوجها بطريقة غير شرعية هو الأخر حسب مصد ر لـ ” هبة بريس “.

وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات ، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف النيابة العامة، وذلك قصد تحديد أسباب الوفاة.

وأوضحت مصادر محلية أن المصالح الأمنية طوقت مكان الحادث، في حين لا زال البحث جاريا عن الجاني.

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