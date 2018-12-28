أردوغان: نحن لا نلتفت للقيل والقال!

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معرض رده على أحد خصومه، إن إدارته حصلت على شرعيتها من صناديق الاقتراع، مضيفا نحن “لا نلتفت للقيل والقال ولا نهتم إلا بأمور أمتنا”.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله أمام اجتماع للمخاتير في أنقرة: “نحن كإدارة حصلت على شرعيتها وقوتها من صناديق الاقتراع لا نلتفت للقيل والقال، ولا نهتم إلّا بأمور أمتنا وهذا ما نفعله. وإننا نسعى لتقديم الأفضل الذي يليق بشعبنا من خلال ما نقوم به من أعمال وخدمات”.

وانتقد الرئيس التركي في هذا السياق تصريحا لرئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، خاطب فيه أردوغان قائلا: “أنت لست رئيسي”، فرد عليه بالقول: “أنا لا أسعى لأكون رئيسك أنت. لقد تم اختياري رئيسا لكافة الشعب والأمة”.

وعدّد أردوغان إنجازاته، مشيرا إلى أنه حين استلم الحكم كانت تركيا تدفع 86% من ضرائبها لتسديد فوائد الديون، إلا أن حكومته نجحت في خفض هذه النسبة إلى نحو 10%.

ومضى الرئيس التركي في هذا السياق قائلا: “استثمرنا الفارق بين النسبتين في التعليم والصحة والأمن وتقديم الخدمات في كافة المجالات. وما نفذته تركيا منذ تأسيس الجمهورية تمكنا نحن من تنفيذ 10 أضعافه خلال فترة بسيطة”.

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