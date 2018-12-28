مساعد فوزي جمال يشترط على إدارة الكوكب العمل مع العامري

هبة سبور – شفيق عنوري

اشترط ميمون المختار، مساعد المدرب السابق للكوكب المراكشي، فوزي جمال، العمل مع قائد العارضة الفنية الجديد، عزيز العامري، من أجل التراجع عن مقاضاة النادي.

وقام المختار بإحضار مفوض قضائي إلى الحصة التدريبية للفريق المراكشي، تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد إدارة النادي، بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

ولم تكشف إدارة “فارس النخيل” موقفها من الاستجابة لشرط المختار من أجل تفادي وصول القضية للمحكمة.

يشار إلى أن النادي المراكشي أقال مدربه فوزي جمال الذي تولى المهمة بداية الموسم، وذلك على خلفية النتائج السلبية التي سجلها الفريق في البطولة الاحترافية.

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