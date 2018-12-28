بالفيديو.. دموع الطفلة التي ركعت أمام باشا زناتة ضواحي البيضاء بعد تشريد أسرتها‎

هبة بريس – طارق عبلا

صرخة من طفلة تبلغ من العمر 16 سنة فقط، صرخة تدمي القلوب و تبكي الأعين لفتاة وجدت نفسها بين ليلة و ضحاها متشردة و أسرتها المكونة من أم مكلومة مغلوبة لا حول لها و لا قوة بعدما هجرها الزوج و غادر لوجهة مجهولة دون عودة، و إخوة يصارعون الحياة بقفازات ملاكمين في وزن ذبابة و في حلبة بحجم الوطن.

“مابغيتش نحقد على بلادي” ، عبارة رافقت الدموع المنهمرة على خد طفلة أمضت أولى الليالي من حياتها في الشارع بعدما هدمت سلطات زناتة ضواحي البيضاء غرفة كانت تؤويها بمعية أفراد أسرتها من القر و الشر و الغدر.

طفلة قالت ما لا يمكن أن يقوله وزير أو مسؤول في هذا الوطن، وحدها قساوة الحياة علمتها كيف تعبر عن معاناتها بكل جرأة و تجرد و عفوية، في حديثها لهبة بريس و جسمها يرتعش من البرد صرخت قائلة: “ركعت قدام الباشا و متسوقش لتوسلاتي”.

“حنا ماشي ضد الطريق تدوز من هنا، ماشي ضد الإصلاح ، بغينا بلادنا تزيان و تقاد و تصلح، لكن ماشي تلوحونا للزنقة و نبقاو عرضة للتحرش و التشرد و التسول”، كلمات تحمل أكثر من دلالة، كلمات تنطق و تعبر عن واقع أليم فرض على أسرة تنهل من التربية الدينية قاموسا لتنشئة أفرادها.

إليكم الفيديو لعل أحدا من ذوي القلوب الرحيمة يتحرك لينقذ هاته الأسرة من التشرد و البرد و مطبة البحث عن مأوى يقيهم مخاطر الشارع:

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