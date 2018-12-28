القضاء الباكستاني يعلن منظمة “غولن” إرهابية

هبة بريس - وكالات

قرر القضاء الباكستاني، الجمعة، إعلان منظمة “غولن” كمنظمة إرهابية، وتسليم مدارسها في البلاد إلى وقف معارف التركي.

جاء ذلك في قرار صادر عن المحكمة العليا في باكستان، طلبت فيه من وزارة الداخلية إدراج منظمة “غولن” على قائمة الإرهاب.

وقضت المحكمة في قرارها بتسليم مدارس “باك- تورك تشاغ” التعليمية التابعة لمنظمة “غولن” الإرهابية إلى وقف معارف التركي.

وأشار القرار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت في وقت سابق، “غولن” منظمة إرهابية.

وفي ديسمبر الحالي، قبلت المحكمة العليا في باكستان النظر في دعوى قضائية تطالب بتصنيف “غولن” كمنظمة إرهابية في البلاد.

الدعوى قدمها المحامي الباكستاني، “محمد سهيل ساجد”، بشكل فردي في 3 ديسمبر الحالي، وبدأت المحكمة نظرها بعد يومين، حيث عقدت جلستها الأولى.

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