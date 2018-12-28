الرصاص يلعلع ببرشيد لإيقاف مجرمين خطيرين

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، مساء أمس الخميس، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين في حالة اندفاع قوية حاولا تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة الشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما بعدما عرضا سائق سيارة أجرة للعنف وألحقا خسائر مادية بسيارته، كما تسببا في أضرار مماثلة بسيارة للإسعاف وسيارة خاصة فضلا عن محل تجاري، علاوة على أن أحدهما أبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما استدعى إطلاق رصاصة تحذيرية من السلاح الوظيفي لموظف شرطة بهدف تحييد الخطر الصادر عنه وتوقيفه رفقة شريكه على خلفية البحث.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم فتح بحث قضائي لتحديد جميع الأفعال الاجرامية المنسوبة للمشتبه فيهما اللذين تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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