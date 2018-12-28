طقس الجمعة .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة، تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السهول الأطلسية والسايس وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء باردة نوعا ما بكل من المرتفعات والهضاب العليا والسفوح الجنوبية الشرقية ، عدا ذلك ستكون الأجواء قليلة السحب بالشمال ، بينما ستكون صحوة بباقي المناطق.

أما الرياح، فستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، والواجهة المتوسطية، غير أنها ستهب من القطاع الشمالي بباقي الأرجاء. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية، والغرب، واللوكوس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي، وما بين 07 و13 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و17 درجة بالسواحل الجنوبية .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ، وما بين 16 و22 درجة بالسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 21 و26 درجة بمنطقة سوس وجنوب البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في كل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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