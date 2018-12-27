قنينة غاز تتسبب في وفاة عجوز بسطات

محمد منفلوطي- هبة بريس

لقيت سيدة سبعينية مصرعها حرقا داخل منزلها الكائن بدوار القصيبة بجماعة اكدانة قيادة امزورة دائرة سطات، اثر حريق نجم عن خلل في قنينة غاز من الحجم الصغير مخلفة هلعا وخوفا بين صفوف الساكنة الذين حجوا لانقاذ العجوز قبل فوات الاوان، إلا ان لهيب النيران كان كافيا لالتهام جزء كبير من جسدها، لتبقى التحقيقات التي ستباشرها عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة كفيلة للوقوف على اسباب الوفاة.

الحادث المروع حسب مصادر هبة بريس، تعود اسبابه الى تعرض الضحية لحروق خطيرة أصابت جزء كبيرا من جسدها العلوي، في غياب زوجها الذي كان في مهمة التسوق، اذ أن دخانا متصاعدا من قلب المنزل كان كافيا لاعلام الساكنة بحدوث امر ما، ما جعل البعض منهم يسارع الخطى لتقصي الحقائق قبل ان يعثروا على الضحية وهي وسط النيران، ليتم ربط الاتصال بقائد قيادة امزورة كممثل السلطة المحلية، تم اخبار عناصر الدرك الملكي التي انتقلت بدورها الى عين المكان لمعاينة الواقعة وفتح تحقيق في الموضوع والاستماع الى بعض الشهود.

هذا وبعد القيام بمسح كامل لمحيط الحادث، تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث من المنتظر ان يتم اخضاع جثتها لتشريح طبي للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران وكذا ظروف وملابسات وفاة العجوز.

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