بـعد حادث ازيـلال ..اسراب النحل تقتل طفلا بطاطــا

هبة بريس ـ الرباط

افادت مصادر محلية أن أسراب نحل قامت اليوم بمهاجمة روض للأطفال بأحد الدواوير التابعة لاقليم طاطا مما أدى إلى وفاة طفل صغير على الفور.

وقالت ذات المصادر ، إن النحل فاجأ الأطفال والمشرفين عليهم بهجوم مباغث، حيث أصيب أزيد من 10 أطفال بلسعات متعددة كانت كافية لتزهق روح أحدهم.

وأضافت ذات المصادر أن الجماعة سخرت سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى بيوزكارن، كما حضرت فرقة تابعة للوقاية المدنية، والدرك الملكي لفم الحصن، لتحرير محضر بالحادث،

وأكدت ذات الجهات ان السلطة المحلةاستعانت بأحد المختصين في تربية النحل، للسيطرة على الخلية تفاديا لهجومها على أماكن أخرى.

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