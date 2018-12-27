ابتدائية تطوان ترفض دعوى ضد رئيس الجماعة الحضربة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان البوم الخميس 27 دجنبر رفض الدعوى في الملف الجنحي المتعلق برئيس الجماعة الحضرية لتطوان و البرلماني عن حزب العدالة والتنمية دائرة تطوان الدكتور محمد إدعمار ” وعدم قبول الشكاية المباشرة وتحميل المدعي الصائر”.

ورفضت هيئة الحكم قبول الدعوى المرفوعة بشأن التهم التي وجهها “المطالسي” لخصمه “محمد إدعمار” باستغلال آليات الجماعة في الحملة الانتخابية التشريعية. وقررت هيئة الحكم، تحميل صائر الدعوى التي رفعت ضد رئيس جماعة تطوان، لنائبه الأول، نور الدين المطالسي، الذي أصر على متابعته قضائياً رغم إسقاط المقعد البرلماني المتنازع عنه.

وكان الأستاذ الحبيب حاجي قد رفع الدعوى القضائية نيابة عن نور الدين الهاروشي (المطالسي) عن حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص استعمال واستغلال الدكتور إدعمار لآليات الجماعة أثناء المهرجان الخطابي الذي نظم بمسرح الولاية بحضور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وهو نفس الملف الذي قضت فيه المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد إدعمار.

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