النمسا.. إصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة بهجوم على كنيسة

هبة بريس ـ وكالات

اصيب ما بين 8 و15 شخصا بجروح خطيرة جراء هجوم استهدف كنيسة في العاصمة النمساوية فيينا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت أن شخصين مجهولين هاجما كنيسة تابعة لدير كاثوليكي شمال فيينا، فيما وردت تقارير عن سماع طلقات نارية أثناء الاعتداء.

ووصل أفراد كل من القوات الخاصة “إيكو كوبرا” وفريق “فيغا” الأمني الخاص بمكافحة الإرهاب، إلى مكان الحادث، دون أن يتضح إن كان المهاجمان قد اعتقلا أم لا.

فيما لم تستبعد الشرطة، عبر حسابها في “تويتر” أن يكون المهاجمان وضحاياهما لا يزالون موجودين داخل أحد مباني الكنيسة. وأكدت أن قوات الأمن فرضت طوقا حول مكان الحادث وأن رجال الشرطة يفتشون المبنى.

وذكرت السفارة الروسية في فيينا أن جميع المتضررين جراء الاعتداء هم رجال دين كاثوليك.

وبحسب السفارة فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحديث يدور عن عملية سطو وليس هجوما إرهابيا.

وفي وقت سابق من الخميس، قامت أجهزة الأمن النمساوية بإخلاء كاتدرائية القديس اسطفانوس في فيينا، بعد ورود بلاغ بوجود قنبلة بداخله. وأوردت السلطات لاحقا أن فحص المبنى من قبل الفرق الأمنية الخاصة أكد عدم وجود أي مواد متفجرة في الكاتدرائية.

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