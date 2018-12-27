البيجيدي يـوزع الدعم حسب القرب وابن قيادي يهـاجم ويقدم القرائن

هبة بريس ـ الرباط

اثار الدعم المعنوي المقدم لحامي الدين القيادي بالعدالة والتنمية غضب ابن الرئيس السابق لجماعة عين تاوجطات، حوسى عزيزي المحكوم بـ 3 سنوات نافذة بتهمة “النصب والاحتيال واستغلال النفوذ”

وقال طارق عزيز ابن القيادي المذكور في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن والده “حكمو عليه بثلاث سنوات، الله ياخذ الحق فاللي كان السبب، والله ياخذ الحق من قيادات البيجيدي اللي نهار كانت حاجتهم به كانوا غاديين جايين لمدينة هامشية، كلهم كلاو وشربوا فالدار بدون استثناء، ونهار قضاو الغرض ودارو بلاصتهم فالإقليم على ضهرو ماعقلوش عليه”.

وأضاف طارق عزيز في ذات التدوينة، أنه “نهار قارنت مع حامي الدين، ناض بنادم كينقز قالك ماشي بحال بحال! علاش زعما حامي الدين الملف ديالو سياسي والوالد لقاوه كيهرب الكوكايين؟”، مشددا على أن “إذا كان الوالد متابع بتهمة طلب الرشوة (الدليل الوحيد هما شهود خدامين فنفس الشركة!) فحامي الدين راه متابع فجريمة قتل”.

وأردف ذات المتحدث قائلا: “لكن من ناحية أخرى بصح، ماعندك ما تقارن، ماعمرهم يكونو بحال بحال، واحد هو الفتى المدلل د بنكيران، ولاخر كان مجرد قنطرة داز عليها عبد الصمد الإدريسي والبوقرعي للبرلمان نهار ما قبلت عليهم حتى دائرة… ماشي بحال بحال حيت واحد فالمركز وواحد فالهامش”.

وتابع طارق عزيز في تدوينته “واحد عندو مائة محامي والأمانة العامة متبعة الملف خطوة خطوة، وواحد عينوليه محامي وحيد، ما عمروا حضر شي جلسة وما عمرهم سولوه أو تسوقوا ليه! واحد كيدافع عليه وزير وبسبابو ضرب مباشرة فمؤسسة القضاء وشكك فيها، ولاخر صدرو عليه بلاغ جد محتشم مراعاة لاستقلالية القضاء! الله ينعل اللي ما يحشم”.

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