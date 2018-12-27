الزميل ” وزروتي” عن ” هبة بريس” يتوج شخصية السنة اعلاميا بسيدي افني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حاز الإعلامي أحمد وزروتي مراسل “هبة بريس” بأكادير والنواحي على المرتبة الأولى، في إطار المسابقة التي نظمتها فعاليات إعلامية تنتمي لاقليم سيدي افني، من أجل اختيار شخصية سنة 2018.

وحصل مراسل هبة بريس على هذا التتويج في صنف الصحافة والإعلام، في مسابقة دامت لثلاث أيام تنافس فيها مجموعة من الزملاء الصحفيين ينحدرون من إقليم سيدي افني ويشتغلون في منابر إعلامية مختلفة وطنيا وجهويا.

إلى جانب ذلك، فقد عرفت المسابقة أيضا تتويج أبطال رياضيين وفنانين و شعراء و سياسيين ينتمون إلى نفس الاقليم.

وبهذه المناسبة، يهنئ طاقم *هبة بريس” زميلهم أحمد وزروتي على الثقة التي حظي بها من طرف متتبعي الجريدة الذين صوتوا بكثرة على مراسلنا بالمنطقة، وستبقى ” هبة بريس” جريدة للشعب ومن الشعب من خلال مراسليها المتواجدين في الميدان.

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