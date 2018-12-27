الخلفـي: الـحكومة متمسكة بتسقيف أسعار المحروقـات

هبة بريس ـ الرباط

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة متمسكة بتسقيف أسعار المحروقات.

الخلفي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس اشار أن الحكومة باقية على قرارها بتسقيف اسعار المحروقات.

وأوضح الخلفي أن الحكومة لا يمكنها التراجع عن هذا القرار، لأنها معنية بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومراعاة مصلحتهم.

وأشار الخلفي أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، منكبة على القيام بعدة إجراءات في هذا الصدد.

وهدد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في اكثر من محطة شركات المحروقات في حالة عدم تخفيضها لأسعار البنزين والغازوال نهاية الشهر الجاري.

وقال في تصريحات سابقة : “سعر البترول يتراجع، وفي آخر الشهر يجب أن ينعكس ذلك على المغرب، وإذا لم تتراجع الأسعار، فإن التسقيف هو الحل”.