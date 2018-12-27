العثماني: “أمن البلاد هو مسؤولية الجميع”

هبة بريس

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف هيئاتها لكي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

العثماني، أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، يومه الخميس، أن بعض الأحداث الإجرامية أو الإرهابية المعزولة لا تشوش على أمن واستقرار المغرب، منوها بعمل مختلف الأجهزة الأمنية التي استطاعت خلال هذه السنة تفكيك حوالي 20 شبكة إرهابية.

وأشار رئيس الحكومة، الى الجهد المبذول أمنيا، وعدد الشرور التي تم تفاديها بفضل الله أولا، والجهود التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وعمل الأجهزة الأمنية وجهود الجميع”، مشددا على أن حفظ أمن البلاد هو “مسؤولية الجميع، مواطنون ومجتمع مدني ومثقفون وإعلام وجهات حكومية وغيرها”.

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