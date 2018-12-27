مديرية التعليم بالجديدة تكون مكونين في محاربة الأمية بالإقليم

أحمد مصباح – الجديدة

تبذل الدولة المغربية مجهودات في محاربة الأمية، من خلال توفير الطاقات البشرية والمادية والمالية اللازمة، وتنظيم الدورات التكوينية، للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية، التي تخلق جيوشا من الأميين، أو على الأقل، الحد من حدتها، لما لها من اعنكاسات سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية.

هذا، تنظم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، بمقر المديرية بالجديدة، تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع جمعيات المجتمع المدني بإقليم الجديدة، الدورة التكوينية الاولى لفائدة المكونين والمكونات العاملين في إطار برنامج محاربة الأمية، والتربية غير النظامية- مشروع الفرصة الثانية، برسم الموسم التربوي الحالي 2018/2019، على امتداد أيام الخميس – الجمعة – السبت 27 – 28 – 29 دجنبر 2018. دورة تكوينية تروم، بتأطير من هيئة التفتيش التربوي، الرفع من قدرات المكونين والمكونات المستهدفين، في مجال محاربة الأمية، وتمكينهم من الكفايات اللازمة التي تتطلبها منظومة التربية غير النظامية.

إلى ذلك، فمحاربة الأمية تعتبر لزاما اجتماعيا للدولة، وهي تمثل عاملا محددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي.

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