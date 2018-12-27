حادثة مقهى “لاكريم” تتكرر .. شخص يطلق الرصاص على آخر أمام مقهى بفكيك

هبة بريس

في واقعة خطيرة أعادت إلى الأذهان جريمة مقهى “لاكريم” بمراكش، شهدت جماعة “تالسينت” بإقليم فكيك اليوم الخميس، حادثة إطلاق نار أسفرت عن سقوط قتيل.

وحسب مصدر محلي، فقد كان الهالك داخل أحد المقاهي الشعبية بالمنطقة، قبل أن يخرج ويباغثه شاب عشريني برصاصة نارية أطلقها نحوه وأصابته على مستوى الرأس، لترديه قتيلا في الحال.

وأضاف ذات المصدر، أن الجاني فر من مسرح الجريمة بعد تنفيذه لجريمته، أمام أنظار المواطنين الذين كانوا داخل المقهى وبالشارع المقابل لها، قبل أن تحل عناصر السلطة المحلية والدرك المحلي، لنقل الهالك الى مستودع الأموات ولفتح تحقيق مستعجل في الواقعة.

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