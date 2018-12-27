بماذا علق تركي آل الشيخ عقب إعفائه من هيئة الرياضة السعودية؟

هبة بريس - وكالات

في أول تعليق له عقب قرار اعفائه من منصبه في رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، كتب تركي آل الشيخ سلسلة تغريدات على حسابه على “تويتر”، ومن بين تلك التغريدات”: “ضميري راض كل الرضا، لأني اجتهدت وعملت بجد واخلاص وكنت اضع امام عيني خدمة بلادي وشبابه وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد، ومهما فعلت فهذا واجبي وليس فضلا مني بل فضل بلادي علي وقادتها الكرام”.

وأضاف في تغريدة ثانية “اليوم أغادر الوسط الرياضي، عرفت فيه رجالا ثقات يستطيعون المساهمة في دفع عجلة الرياضة، تشرفت بالعمل معهم، جئت محبا للرياضة واغادرها محبا لها ولجمهورها وفعالياتها وسأظل”.

وتابع “أتمنى التوفيق لأخي وصديقي الأمير عبد العزيز نعم الرجل… كفو وستين… إن اخطأت فصدور اخوان مثلكم تتسع لأخطائي، وإن أصبت فذلك فضل ربي ثم توجيهات قيادتنا وجهد المخلص المقصر”.

وأعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وضمن تعديلات واسعة أجراها الخميس، تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وعين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بدلا منه.

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