توقيف 6 أشخاص خططوا للقيام بعمليات إرهابية في السويد

هبة بريس - وكالات

ألقي القبض على ستة أشخاص في السويد للاشتباه في تورطهم في التحضير لأعمال إرهابية وإرسال أموال إلى منظمة إرهابية في الخارج، وفقا لما ذكره اليوم الخميس مصدر قضائي.

ونقلت تقارير صحفية محلية عن المدعي العام قوله إن ثلاثة أشخاص يتابعون بتهمة “الحصول على كميات كبيرة من المواد الكيميائية وغيرها من المعدات وتخزينها، من أجل قتل وإلحاق الأذى بالآخرين”.

وقال المصدر “لو اكتملت الجريمة الارهابية لكان من الممكن ان تضر بالسويد بشكل خطير”.

ويشتبه في أن المتهمين، مع ثلاثة أشخاص آخرين، يرسلون أموالا إلى ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابية.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة المتهمين، الذين أنكروا التهم، في محكمة مقاطعة سولنا في 7 يناير وتنتهي في أوائل فبراير 2019.

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